気象庁によりますと29日午前3時39分ごろ、東海地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は相模湾で静岡県内では熱海市で震度2の揺れが観測されました。震源の深さはごく浅く、地震の規模はM2.8と推定されています。