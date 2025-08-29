きょうは晴れる西日本や東日本では35℃以上の猛暑日になる所が増えそうです。東京も35℃まで上がるでしょう。週末はさらに気温が高くなり、あすは東京も38℃と、8月の終わりに今年一番の暑さを更新する予想で、埼玉県の熊谷では40℃と、内陸では危険な暑さになりそうです。西日本や東日本は高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。ただ、気温の上がる午後は西日本の山沿いを中心に急な雨や雷雨の所がありそうです。日本海から