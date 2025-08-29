プロ野球セ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。首位阪神は3位DeNAと対戦。初回に佐藤輝明選手の2ランで先制するも、先発の伊原陵人投手が2回と4回にホームランを浴び、逆転を許します。3点を追いかける9回には、相手の守備のエラーと、郄寺望夢選手のタイムリーで1点差に詰め寄るも、代打・近本光司選手が内野ゴロに倒れて、阪神は引き分けを挟んでの連勝が4で止まりました。2位巨人は4位広島と対戦。1点を追いかけ