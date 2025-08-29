阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第7話が28日に放送され、ネルラ（松）が取り戻した15年前の記憶から不穏な“声”が聞こえると、ネット上には「え〜どういうこと!?」「展開が読めない」「まさか」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】弟・レオ（板垣李光人）を慰めるネルラ（松たか子）布勢夕