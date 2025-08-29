現地時間８月28日、新フォーマットとなって２年目を迎えたチャンピオンズリーグ（CL）の組合せ抽選会がモナコで開催され、リーグフェーズを戦う36チームの対戦カードが確定した。各クラブは異なるチームと８試合（ポッド１〜４のそれぞれ２チームずつ）を戦い、上位８チームがラウンド16に進出。残り８枠をかけて９〜24位がプレーオフを戦うレギュレーションとなっている。抽選の結果、王者パリ・サンジェルマン対バイエルン、