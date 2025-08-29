捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話土屋礼央さんとは何者なのだろう。ハモネプ世代の私からすれば、やっぱりアカペラグループ「RAG FAIR」のリード・ボーカルのイメージが強いが、ラジオ好きの友人はラジオパーソナリティのイメージだというし、テレビ朝日「タモリ倶楽部」好きの友人は鉄道好きのイメージだという。だが、みんな共通して言うのは、「何だかいつも楽しそう」だということ。歌だけでなく、