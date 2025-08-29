◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）８月のハマスタに巻き起こった熱波が、ＤｅＮＡ打線を後押しした。特別イベント「横濱漢祭（よこはまおとこまつり）２０２５」の熱狂に包まれた本拠で全５得点を３本塁打で挙げて、対阪神の連敗は７でストップ。広島に敗れた２位の巨人に、１・５ゲーム差に迫った。試合を決めるＶ弾を放ったのは、主砲のオースティンだった。２―２の同点で迎えた４回先頭で、伊原の