◆米大リーグジャイアンツ―カブス（２８日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの今永昇太投手が２８日（日本時間２９日）、敵地のジャイアンツ戦に先発し７回を５安打３失点で降板した。防御率は３・０８。現地８月５日レッズ戦から４試合連続６イニング以上３自責点以下のクオリティースタートをマーク。６回表に一度は勝ち越すも、その裏アダメズにこの日２本目となる２４号ソロを左中間に運ばれ