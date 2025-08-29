北斗市出身の元Ｊリーガー・田島翔（４２）がアフリカのマダガスカル１部リーグのＦＣルージュに入団することが決まった。契約期間は７月４日から１年間で、国内外で１０か国目、世界６大陸目でプレーすることになる。“流浪のフットボーラー”が新天地に降り立つ。田島は函館工高卒業後、Ｊ２熊本に在籍し、その後は主に海外のクラブを転々としてきた。昨季はブラジル・パラナ州３部のポルトゲーザ・ロンドリネンセでプレー。