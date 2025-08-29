モデルでフルート奏者のCocomi（24）が28日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。Cocomiはディオールのリップでメークし、シルバーのピアスを3つ付けた写真を投稿。「ロロノア」とつづった。Cocomiはアニメ＆漫画好きとしても知られている。「ロロノア」は、尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」のロロノア・ゾロのことで、ゾロも同じく3つのピアスを付けている。ストーリーズではゾロのイラストと一