関大の宮本勝浩名誉教授（８０）は２８日、プロ野球・阪神が２年ぶりにリーグ優勝した場合、全国で約１０８４億４５１３万円、関西地域で約９７６億６２万円の経済効果があると試算を発表した。２００５年以降の優勝チームでは最大の経済効果と分析した。２年前のリーグ優勝による経済効果を約９６９億円（関西地域は約８７２億円）と発表していた宮本教授は、当時の岡田監督の語録を用いて、今回は「アレ（優勝）」を超えると