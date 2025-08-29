◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）１６年大会覇者でツアー２０勝の石川遼（３３）＝カシオ＝が２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６６をマークし、首位と２打差の３位と好発進した。終盤４ホールで２イーグル、ダブルボギーを記録するドタバタ劇。今季出場９戦でトップ１０入りなしと苦戦する中、今季初Ｖとなる２１勝目