掛川西の石川大峨内野手（３年）が２７日に今季県内高校生では最初となるプロ志望届を提出したことが２８日、分かった。同校グラウンドで取材に応じ、１８７センチ、９１キロの恵まれた体格を持つ右の長距離砲は「自分を必要としてくれる球団に行きたい」と断言。１０月２３日のドラフト会議では１２球団ＯＫの姿勢を示した。石川は昨年、掛川西が２６年ぶりに全国選手権に出場した際に「７番・一塁」で２試合に出場。７打数２