千葉・多古町の住宅に男4人が侵入し、現金を奪って逃走しました。28日、多古町に住む70代の男性から「強盗が家に侵入。縛られた」と通報がありました。警察によりますと27日夜、片言の日本語を話す男4人が男性宅に押し入り、男性の手足を縛って暴行を加え、財布を奪って逃走しました。男性は軽傷で、警察が行方を追っています。