ショッピングモールにて米国ニューヨーク郊外の巨大なショッピングモール。Tシャツにジーパンなどラフな格好で一家が現れたのは、8月某日午後3時過ぎのことだった。【写真15枚】首がすわりきらない時期の赤ちゃんをそっと支えつつ…圭さんも嬉しそうな「ウインドーショッピング」の模様一家とは秋篠宮家の長女、小室眞子さん（33）と夫の圭さん（33）、そして、今年誕生した夫妻のお子さんのことである。アパレルブランドのH