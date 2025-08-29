ウクライナの首都キーウで多くの市民がロシア軍による攻撃で犠牲になっている事を受け、ドイツのメルツ首相はウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の会談は行われないだろうの見方を示しました。メルツ首相は28日、フランス南部で行われたマクロン大統領との首脳会談の場で、「トランプ大統領とプーチン大統領との間で交わされた合意とは異なり、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領の会談は明らかに行われない