◇ナ・リーグカブス3―4ジャイアンツ（2025年8月28日サンフランシスコ）カブス・今永昇太投手(31)は28日（日本時間29日）、サンフランシスコでのジャイアンツ戦に先発。7回を投げ、5安打5三振1四球3失点だった。3―3の同点で交代したため、勝敗は付かず7月30日以来、約1カ月ぶりの白星で9勝目はならなかった。試合はジャイアンツが9回、イ・ジョンフの右前適時打でサヨナラ勝ち、5連勝を飾った。カブスは3連敗。ジャイ