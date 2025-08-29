フジテレビの梅津弥英子アナウンサー（47）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。愛娘との2人旅を振り返った。梅津アナは「頼りにならない母との2人旅で、また少しJKはオトナになったとさ」と投稿。2009年に生まれた長女と2人だけの旅行で、成長した娘の姿をしみじみ振り返った。香川・直島への旅行だったようで「直島」「香川」「arts」「娘と2人旅」「夏の思い出」と投稿。愛娘も写ったアーティスティックな写真も披