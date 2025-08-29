元AKB48でタレントの福留光帆（21）が29日、自身のインスタグラムを更新。金髪ショットを投稿してフォロワーらを驚かせた。福留は「今年の夏たのしすぎているから延長したい」と心境を記すとともに、黒髪から金髪になったショットなど写真を7枚投稿した。また、7枚目のショットは黒髪で、すっぴんと思われる写真だった。この投稿にフォロワーからは「1枚目君…誰や?」「1枚目 通知でビックリした〜」「明るめの金似合いすぎ