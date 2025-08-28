ユニチカが、連結子会社であるユニチカトレーディング、尤尼吉可（北京）貿易有限公司、UNITIKA TRADING VIETNAMが運営する一部事業および、PT. UNITIKA TRADING INDONESIAの株式をシキボウに譲渡することを決議した。実行日は12月30日を予定しており、譲渡額は30億円。 【画像をもっと見る】 ユニチカは、昨年11月に不織布、衣料繊維、産業繊維（一部を除く）事業から撤退することを発表。これに伴い、シキボウとは事業譲渡に