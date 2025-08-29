3度のリーグMVP、史上初の50-50、そして念願のワールドシリーズ制覇と、偉業を達成し続けてきたドジャースの大谷翔平（31）。二刀流復帰を果たしたいま、狙うのは――。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見る常に一歩先を見据えて動く大谷翔平◆◆◆「完全に狙い撃ち」のホームラン “打者・大谷”の勢いは、とどまることを知らない。「7月には、MLB所属の日本人初の5試合連続ホームランを