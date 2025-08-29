2025年8月28日、札幌・厚別警察署は飲酒検知を拒否した道路交通法違反の疑いで、札幌市清田区に住む女（53）を現行犯逮捕しました。女は28日午前4時ごろ、北広島市大曲の路上で、警察官にアルコールの呼気検査を求められたものの拒んだ疑いが持たれています。警察によりますと、警察官が蛇行している乗用車を目撃し、乗用車が信号で止まった時に運転していた女に職務質問をしたということです。女から酒の臭いがしたため、警