29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4076枚だった。うちコールの出来高が2119枚と、プットの1957枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の554枚（1円安72円）。プットの出来高トップは4万円の247枚（5円安65円）だった。 コールプット 出来高前日