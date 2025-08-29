29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は530枚だった。うちプットの出来高が313枚と、コールの217枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の54枚（15円安140円）。コールの出来高トップは4万4000円の39枚（20円高505円）だった。 コールプット 出来高