29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引でプットオプションの全権利行使価格の合計出来高は11枚だった。コールオプションは売買が成立しなかった。プットの出来高トップは2万3000円の4枚（20円）だった。 株探ニュース