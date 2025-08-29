デビュー作『プルースト効果の実験と結果』が、文芸評論家・杉江松恋さんに「2018年における恋愛小説短篇のベスト」と、太鼓判を押された佐々木愛さん。第2作目の『料理なんて愛なんて』は、第1回本屋が選ぶ恋愛小説大賞にノミネートされるなど、いま最も注目されている恋愛小説家のひとりだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆何者かにならなくてはいけないのか…2年ぶりとなる待望の新刊『じゃないほうの歌いかた』