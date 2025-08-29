今季豊富に取り揃うトラッド系トップスは、知的に見せたいオフィスシーンに好相性。端正なアイテムだけに、品格をキープしつつ女っぽさを足せるペンシルスカートはボトムの最適解です。8月29日(金)のおすすめコーデをご紹介します。脚長効果抜群のペンシルスカートでポロニットに女性らしさを投入♪出典: 美人百花.com淡色バイカラーがキャッチーなポロニットをアクセントに、ホワイトペンシルで優しげ配色に。スカート￥17,930/LI