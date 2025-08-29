しなやかなフォームから剛速球を投げ込む石垣(C)産経新聞社石垣は近い将来に160キロを超える可能性も激闘が続いた夏の甲子園も終わり、9月5日に開幕するU18ワールドカップ（沖縄県開催）と、9月29日から始まる国民スポーツ大会（滋賀県開催）は残されているものの、今季の高校生のドラフト候補についてはあらかた評価が固まったと言える。NPB球団も甲子園開催期間中や終了後にスカウト会議を行い、高校生の候補選手については絞