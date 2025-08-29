昨年94歳で亡くなったスズキの鈴木修元相談役は、現場を回りコスト意識を隅々にまで行きわたらせていった。それは取引先の部品メーカーにまで及んだという逸話が残されている――。※本稿は、永井隆『軽自動車を作った男知られざる評伝鈴木修』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。撮影＝上野英和鈴木修氏 - 撮影＝上野英和■「修会長がいらっしゃる」磯〓拓紀が大学を卒業し、スズキの「経営研修制度」を使いスズ