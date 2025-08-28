本田技研工業株式会社は、株式会社ホンダ・レーシングが、公式eモータースポーツイベント「Honda Racing eMS 2025」を開催すると発表した。 同イベントは、PlayStation®用ソフト『グランツーリスモ7』を使用し、2025年8月29日から9月28日までオンライン予選を実施、その後12月6日・7日に地域別決勝「Grand Final」をオンラインで開催する。累計参加者40万人超の人気イベントで、今年も世界中