ヒルトン東京、「不思議の国のアリス」の物語から着想を得た、パンが主役の秋のアフタヌーンティー「アリスとハート女王様のお茶会」を9月5日から開催する。メニューは、ハートの女王様のしもべとして登場するうさぎのしっぽをイメージした「白うさぎのトロペジェンヌ」、アーモンドクリームと渋皮マロンを合わせて焼き上げた「女王様の盗まれたマロンタルト」、シナモンやカルダモンを効かせて焼き上げた「不機嫌な女王様に捧げる