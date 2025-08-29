女子やり投げで最下位の6位に終わった北口榛花＝チューリヒ（共同）【チューリヒ共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）の年間上位者で争うファイナル最終日は28日、スイスのチューリヒで行われ、女子やり投げで昨夏のパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）は60m72で最下位の6位に終わり、3連覇を逃した。エリナ・ゼンゴ（ギリシャ）が64m57で優勝。男子は110m障害（追い風0.3m）で昨年のパリ五輪5位の村竹ラシッ