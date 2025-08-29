ニューヨーク証券取引所（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前日比71.67ドル高の4万5636.90ドルで取引を終えた。終値としての最高値を更新した。米半導体大手エヌビディアの決算が堅調だったことを受け、人工知能（AI）投資への先行き期待感から関連銘柄を中心に買い注文が優勢となった。エヌビディアが27日発表した2025年5〜7月期決算は純利益と売上高がいず