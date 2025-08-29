【ニューヨーク共同】ロイター通信は28日、米スポーツ用品大手ナイキが本社部門の従業員の1％未満を削減すると報じた。組織再編や業績回復につなげる取り組みの一環という。5月末時点で同社の全世界の従業員数は約7万7800人。ナイキはランニングシューズやスニーカー分野への投資を強化し、小売業者との関係再構築や実店舗での展開拡大を目指している。今回の削減は欧州や中東、アフリカ事業などには影響しないという。