アメリカ軍と韓国軍による定例の合同軍事演習が28日に終了し、韓国軍は訓練映像を公開しました。公開されたのは、8月25日から27日まで韓国西部・安眠（アンミョン）島で実施された「海上浸透訓練」です。映像には、特殊戦司令部の兵士がヘリから海に飛び込み、ゴムボートで島に上陸し偵察する様子が収められています。この「海上浸透訓練」では、敵陣地への偵察をもとに味方の戦闘機が目標物を破壊するまでの一連の動きが確認され