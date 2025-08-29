●真夏さながらの天気が週末にかけて続く●危険な暑さに警戒 入念な熱中症対策を心がけて●気温上昇ほど夕立への注意も必要＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝の気象衛星による雲の様子です。北日本は低気圧や前線の雲の通り道ですが、西～東日本は、南から勢力を広げる夏の高気圧のエリアの中にしっかり入った状態です。この状況が、きょう29日(金)、そして今週末にかけて続く見込みです。 強い日ざしが照りつける夏本番の天