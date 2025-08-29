佐賀県競馬組合は、9月4日（木）に行われるサマーチャンピオン（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。●第25回サマーチャンピオン（Jpn3）施行日：9月4日（木）施行場：佐賀競馬場距離：1400m出走資格：サラブレッド系 3歳上1着賞金：3000万円【武蔵野S】エンペラーワケアが断然人気に応える選定馬は以下の通り●JRA所属馬エイシンワンド（牡3・栗東・大久保龍志）山口勲エンペラーワケア（牡5・栗東・杉山晴紀）川田将雅