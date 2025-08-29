2022年の皐月賞（G1）を制したジオグリフ（牡6・美浦・木村哲也）が、8月27日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道新冠郡新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる予定。【皐月賞】福永「取りたいポジションでレースが出来た」ジオグリフがクラシック一冠目を制するイクイノックス、ドウデュースを撃破した皐月賞ジオグリフは2019年2月25日生まれ、父ドレフォン、母アロマティコという血統。馬主は有限会社サンデ