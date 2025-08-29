タレントの柏木由紀（34歳）が、8月28日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。AIに人生相談をしていると語った。番組の中で、最近の女性がAIを恋愛アドバイザーのように使っていると紹介されると、ゲストの柏木由紀も「私は人生相談。『柏木由紀のいい所を教えて』とか」と話し、MCの南海キャンディーズ・山里亮太から「それ、人生相談？」とツッコミを受ける。柏木はAIから、アイドルを1