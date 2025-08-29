巨人の山崎伊織投手（２６）が２９日の阪神戦（甲子園）で３年連続となる１０勝目を目指して先発する。甲子園では通算７試合に登板して、０勝３敗と白星がないが「今の自分のベストが出せるかどうかだと思う。甲子園で勝ったことがないので、勝てるように頑張ります」と闘志を燃やした。ここから一気に勢いをつける。前回１５日の阪神戦（東京Ｄ）では４回４失点で降板し、疲労を考慮されて、翌１６日に出場選手登録を抹消され