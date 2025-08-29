女優の伊藤沙莉（31歳）が、8月28日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。10年前の連続ドラマ「GTO」（フジテレビ系）で小芝風花と共演していたと話し、「いじめてました、役でね」と語った。映画「風のマジム」に出演する伊藤沙莉が宣伝を兼ねて、人気企画「ゴチになります！」のゲストとして登場。番組レギュラーの小芝風花とは、EXILE・AKIRA版の「GTO」で共演していたと紹介された