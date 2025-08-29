Ｊ２ジュビロ磐田は３１日、アウェーで大分と対戦する。右サイドバックでの先発が濃厚なＭＦ為田大貴（３２）が育成年代から在籍した古巣を下し、今季３度目の３連勝を呼び込むことを誓った。個人的な感情は胸にしまい込む。大分にはＵ―１８から所属し、１２年に正式にトップに昇格。１５年まで過ごした。「感謝しているし、お世話になった方、今でもお世話になっている方もいる。スタジアムや人には思い入れがある」としつつ