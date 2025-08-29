熱心でまじめな親や上司ほど、子どもや部下をつい「育てよう」としてしまう。しかし、対談集『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を出版した、元サッカー日本代表監督の岡田武史氏と、元横浜創英中・高等学校校長で教育アドバイザーの工藤勇一氏は、「それではうまくいかない」と語る。リーダーがやるべき、本当に大事なことを二人に教えてもらった。「選手を育てる」なんておこがましい岡田僕は監督時代、コーチに「選