◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）金田久美子（３６）＝スタンレー電気＝が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６９をマークし、３打差７位で好発進した。前週まで２週連続で予選落ちも、函館の１００万ドルの夜景を観賞しパワーチャージ。２０２２年樋口久子・三菱電機レディス以来のツアー３勝目へ輝く。永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝が７