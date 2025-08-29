ヨガ風の民族衣装に身を包み、毎日スパイスから調合したカレーを作り、太鼓のような打楽器を叩く--そんな“インド人になりたいのかもしれない”隣人が越してきた日から、Aさん（関西在住、50代、主婦）一家の暮らしは以前の平穏さを失いました。直接的な被害はないけれど、じわじわ効いてくる匂いや音というストレスに、どう向き合えばいいのでしょうか。【漫画】匂いも音も“お互い様の範囲”なのかもしれませんが…（全編を読む