みなさんは、転勤の辞令が出た場合どう対処しますか。エン・ジャパン株式会社（東京都新宿区）が、同社運営の総合求人サイト『エン転職』にて実施した「転勤」に関する調査によると、転勤経験者の約4割が「転勤をきっかけに退職を考えたことがある」と回答したことがわかりました。では、退職を検討する理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】転勤は退職を考えるきっかけになる？調査は、同サイトユーザーの男女230