「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）乗ってきた！４位・広島が約３カ月ぶりの４連勝で２位・巨人に２・５差と上位へ急接近。１６安打８得点の猛攻をけん引したのは１番・中村奨成外野手（２６）だ。ダメ押し２ランを含む４安打の大暴れ。投げては先発・高太一投手（２４）が６回３失点で３勝目を挙げた。広陵の先輩後輩であり、新旧背番号２２番コンビがチームを同一カード３連勝へと導いた。まだ何者でもない時