8月28日午後、岐阜県岐南町のアパートで火事があり、男性1人が死亡したほか、2人が軽いケガをしました。28日午後4時前、岐南町三宅の2階建てアパートで住人の男性から「2階から火が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2階の1室およそ45平方メートルが全焼し、ベランダから身元の分からない男性1人の遺体が見つかりました。また、アパートの同じ階に住