アイドルデュオ・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD(ロイロム ロード)』が、日本テレビで9月5日・12日(24:30〜 ※関東ローカル)に放送される。ROIROM本多大夢と浜川路己によるROIROM。この番組は、浜川の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地・沖縄で“ルーツ旅”を繰り広げる。2人にはレンタカーが用意され「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「