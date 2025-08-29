アフリカは大きな成長の可能性を秘める一方、貧困など多くの課題を抱えている。日本はアフリカの課題解決にも資する支援を継続し、互恵関係を築きたい。日本とアフリカ諸国の首脳らが集まる第9回アフリカ開発会議（TICAD）が横浜市で開かれた。TICADは日本が主導したアフリカ支援の枠組みで、世界に先駆けて1993年に始まった。6年ぶりに日本で開催された今回は49カ国が参加した。石破茂首相は、インドや中東諸国と連携して